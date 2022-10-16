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Adana'da büyük yangın! İtfaiyelerle birlikte TOMA'lar da müdahale etti

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Adana'da büyük yangın! İtfaiyelerle birlikte TOMA'lar da müdahale etti

ADANA'da bir alüminyum fabrikasında Plastik malzemelerinin bulunduğu yerde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA'lar da müdahale etti.

Adana'da büyük yangın! İtfaiyelerle birlikte TOMA'lar da müdahale etti

Adana'da bir alüminyum fabrikasında plastik malzemelerin bulunduğu kısımda çıkan yangına ekipler müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. 

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Adana'da büyük yangın! İtfaiyelerle birlikte TOMA'lar da müdahale etti

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerinin bulunduğu kısımdan dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Adana'da büyük yangın! İtfaiyelerle birlikte TOMA'lar da müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Adana'da büyük yangın! İtfaiyelerle birlikte TOMA'lar da müdahale etti

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.

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