Adana'da binbir surat kalpazan görüntülendi Türkçesini bile değiştirdi

“Tanınmamak için sürekli değişim yapıyor”

Bu arada polis zanlılardan Mahir Y.’nin tanınmamak için sürekli kıyafetini, şeklini değiştirdiğini tespit etti. Mahir Y. dolarla ilk alışveriş yapmaya geldiğinde uzun saçlı ve gözlüksüzken, ikinci kez sahte dolarla alışveriş yaparken ise saçlarını kestirip gözlük taktığı ve şort giydiği görüldü.