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Adana'da 'babacığım yapma' feryadı yürekleri yaktı: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

İhlas Haber Ajansı
Adana'da 'babacığım yapma' feryadı yürekleri yaktı: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

ADANA'da eşiyle tartışan Mustafa A. isimli şahıs deliye dönerek 4 yaşındaki kızını rehin aldı. Korku dolu anların yaşandığı olayla gözyaşları sel oldu.

Adana'da 'babacığım yapma' feryadı yürekleri yaktı: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bulunan 1 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre 6 yıl önce Mustafa A., Eda A. ile evlendi. 

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Adana'da 'babacığım yapma' feryadı yürekleri yaktı: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

Evlilikten çiftin Ela (4) ismini verdiği bir kız çocukları oldu

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Adana'da 'babacığım yapma' feryadı yürekleri yaktı: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

Okullarda kantin işleten Mustafa A., yaklaşık 15 gün önce psikolojisinin bozulması nedeniyle eşi Eda A. ile sürekli tartışmaya başladı. 

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Adana'da 'babacığım yapma' feryadı yürekleri yaktı: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

Bugün öğlen saatlerinde eşiyle yine tartışan şahıs, kızını ve eşini rehin aldı.

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