Adana'da askerden yeni gelmişti! Burak Tüylüce ölü bulundu yakınları kahroldu
ADANA'da kaybolan Burak Tüylüce ölü bulundu. Askerden yeni gelen gencin sulama kanalında cansız bedenine rastlandı. Yakınlarının feryatları boğazları düğümledi.
Dün sabah, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki evinden çıkan askerden yeni gelen Burak Tüylüce'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, polis merkezine giderek askerden yeni gelen oğulları için kayıp başvurusunda bulundu.
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Tüylüce'nin en son aynı ilçedeki Yalmanlı Mahallesi'nde görüldüğü belirlendi.
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Bölgede arama çalışması başlatan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, sulama kanalında Tüylüce'nin cansız bedenine ulaştı.
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Bu sırada olay yerine gelen Tüylüce'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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