Adana'da 400 bin liraya mal etti 1 ton ağırlığında! Külliyeye hediye etmek istiyor

Kentte 20 yıldır tespih üretimi yapan Nasır Fidan, Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmek amacıyla dünyanın en büyük kehribar tespihini üretmek için yola çıktı. Fidan, yaklaşık 2 yıl süren çalışmanın ardından her bir taşı 27 kilo gelen ve üzerinde 36 taş olan kehribar tespihi yaklaşık 400 bin liraya imal etti.