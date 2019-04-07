Adana Portakal Çiçeği Karnavalı rengarenk görüntüleriyle büyüledi

Havaların ısınmasıyla şehrin hemen her yerini süsleyen portakal çiçeklerinden adını alan karnaval renkli görüntülere sahne oluyor

Adana Portakal Çiçeği Karnavalı rengarenk görüntüleriyle büyüledi - Sayfa 1

Caddelere kurulan mangallarda pişirilen kebabı tadan ziyaretçiler, turuncu rengin hakim olduğu stantlardaki yöresel ürünlere de yoğun ilgi gösteriyor

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Adana Portakal Çiçeği Karnavalı rengarenk görüntüleriyle büyüledi - Sayfa 2

Nisan'da Adana'da" temasıyla bu yıl 7. kez düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı yoğun ilgi görüyor.

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Adana Portakal Çiçeği Karnavalı rengarenk görüntüleriyle büyüledi - Sayfa 3

Kent merkezinde bu yıl 3-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen karnaval, turizmciler ve esnafın yüzünü güldürüyor. 

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Adana Portakal Çiçeği Karnavalı rengarenk görüntüleriyle büyüledi - Sayfa 4

Havaların ısınmasıyla şehrin hemen her yerini süsleyen ağaçlarda açan portakal çiçeklerinden adını alan karnaval, renkli görüntülere sahne oluyor. 

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