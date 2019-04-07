Adana Portakal Çiçeği Karnavalı rengarenk görüntüleriyle büyüledi
Havaların ısınmasıyla şehrin hemen her yerini süsleyen portakal çiçeklerinden adını alan karnaval renkli görüntülere sahne oluyor
Caddelere kurulan mangallarda pişirilen kebabı tadan ziyaretçiler, turuncu rengin hakim olduğu stantlardaki yöresel ürünlere de yoğun ilgi gösteriyor
120
Nisan'da Adana'da" temasıyla bu yıl 7. kez düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı yoğun ilgi görüyor.
220
Kent merkezinde bu yıl 3-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen karnaval, turizmciler ve esnafın yüzünü güldürüyor.
320
Havaların ısınmasıyla şehrin hemen her yerini süsleyen ağaçlarda açan portakal çiçeklerinden adını alan karnaval, renkli görüntülere sahne oluyor.
420