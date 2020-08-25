Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemedi!

TAHRİBAT ÇOK BÜYÜK

Adana'nın Kozan ilçesinde dün başlayan ve halen devam eden yangının verdiği tahribatın büyüklüğü drone ile gözler önüne serildi. 200 hektarın üzerinde ormanlık alanın kül olduğu alanda, yeşilliğin yerini siyaha bıraktığı görüldü.