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Adana kavruluyor! Termometreler 42 dereceyi gördü

Adana kavruluyor! Termometreler 42 dereceyi gördü

ADANA’da ağustos ayının son günlerinde, termometreler güneşin altında 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar, ağaç gölgelerinde dinlendi.

Adana kavruluyor! Termometreler 42 dereceyi gördü

Meteoroloji günlerdir aşırı sıcaklar için uyarıyordu. O sıcak bugün bastırdı. Adana’da ağustos ayının son günlerinde, termometreler güneşin altında 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar, ağaç gölgelerinde dinlendi. Emekli Sait Aslan, "Adana sıcak ama alıştık, sıcağı görmeyince hasta oluyoruz" dedi.

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Adana kavruluyor! Termometreler 42 dereceyi gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte en yüksek sıcaklık, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında 38 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 42 dereceyi gösterdi.

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Adana kavruluyor! Termometreler 42 dereceyi gördü

Öğle saatlerinde yüzde 37 olan nem oranının, gece ise yüzde 96'ya yükseleceği bildirildi. Hissedilen sıcaklığın 41 dereceyi aştığı kent merkezinde dışarı çıkmak zorunda olan veya evde durmak istemeyenler, parklardaki ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

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Adana kavruluyor! Termometreler 42 dereceyi gördü

Atatürk Parkı’ndaki banklarda oturup, kendisi gibi emekli arkadaşlarıyla sohbet eden Mehmet Abdullah Öztürk (76), sıcak havaların insanı yaktığını söyledi. Gün boyu parkta dinlendiğini, akşam saatlerinde eve gittiğini dile getiren Öztürk şöyle konuştu:

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