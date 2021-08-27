Adana kavruluyor! Termometreler 42 dereceyi gördü
ADANA’da ağustos ayının son günlerinde, termometreler güneşin altında 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar, ağaç gölgelerinde dinlendi.
Meteoroloji günlerdir aşırı sıcaklar için uyarıyordu. O sıcak bugün bastırdı. Adana’da ağustos ayının son günlerinde, termometreler güneşin altında 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar, ağaç gölgelerinde dinlendi. Emekli Sait Aslan, "Adana sıcak ama alıştık, sıcağı görmeyince hasta oluyoruz" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte en yüksek sıcaklık, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında 38 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 42 dereceyi gösterdi.
Öğle saatlerinde yüzde 37 olan nem oranının, gece ise yüzde 96'ya yükseleceği bildirildi. Hissedilen sıcaklığın 41 dereceyi aştığı kent merkezinde dışarı çıkmak zorunda olan veya evde durmak istemeyenler, parklardaki ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.
Atatürk Parkı’ndaki banklarda oturup, kendisi gibi emekli arkadaşlarıyla sohbet eden Mehmet Abdullah Öztürk (76), sıcak havaların insanı yaktığını söyledi. Gün boyu parkta dinlendiğini, akşam saatlerinde eve gittiğini dile getiren Öztürk şöyle konuştu: