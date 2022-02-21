'Adamım' Kader şarkısı patladı eski halinden eser yok İbo Show'a katılan Kader'in son hali olay!

Yıllar önce söylediği 'Adamım' şarkısı son zamanların en çok dinlenilen parçalarından biri haline gelen ve müzik listelerini yıllar sonra alt üst eden şarkıcı Kader, sadece şarkısıyla değil yıllar içindeki değişimiyle de sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Adamım şarkısını çıkardığı yıllarda oldukça zayıf bir genç kız olan Kader'in değişimi sosyal medyadaki takipçilerinin dikkatine takıldı.