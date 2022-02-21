'Adamım' Kader şarkısı patladı eski halinden eser yok İbo Show'a katılan Kader'in son hali olay!
'Adamım' şarkısıyla yıllar sonra müzik listelerini alt üst eden şarkıcı Kader İbo Show'a katıldığı akşam aldığı kilolar takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte şarkıcı Kader'in son hali...
Yıllar önce söylediği 'Adamım' şarkısı son zamanların en çok dinlenilen parçalarından biri haline gelen ve müzik listelerini yıllar sonra alt üst eden şarkıcı Kader, sadece şarkısıyla değil yıllar içindeki değişimiyle de sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Adamım şarkısını çıkardığı yıllarda oldukça zayıf bir genç kız olan Kader'in değişimi sosyal medyadaki takipçilerinin dikkatine takıldı.
Yıllar sonra ekranlara geri dönen sanatçı İbrahim Tatlıses, yılbaşında şarkılarla izleyenlere müzik ziyafeti sunmaya devam ediyor. Her hafta farklı konuklarla birlikte programında izleyenlerini eğlendiren İbo Show'a bu hafta da bomba konuklar geldi. O isimlerden biri de şarkıcı Kader.
Dün akşam Star Tv'de yayınlanan İbo Show'a konuk olan şarkıcı Kadr'in aldığı kilolar, sosyal medyadaki sevenlerinin dikkatini çekti.
90'lı yılların sevilen şarkıcılarından, 'Sen adamım bakma öyle' şarkısıyla hafızalara kazınan Kader'in son hali sevenlerini şaşırttı. İşte Kader'in İbo Show'daki performansı / Tıkla izle