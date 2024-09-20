Adalet Narin için tecelli eder mi?

Narin 21 Ağustos’ta Kayboldu.

Tam tamına 1 ay olmasına 1 gün kala

Narin Güran cinayeti hala sonuçlanamadı.

Suç ortada,

Cenaze ortada,

Cenazeyi saklayanlar ortada.

Narin’i öldürenler ve öldürdükten sonra aile fertleriyle yaşanan yoğun telefon trafiği ortada.

Suç aleti ve suçu sahiplenecek katilde ortada.

Bugünün teknolojisinde, eğitimli ve donanımlı personellerle ve bunca veriye rağmen katilin bulunamaması bu dosyaya kara leke düşürecektir.

Narin cinayeti ile ilgili iddialar;

Narin; ahırda amcası Salim ile yengesi Hediye Güran’ı uygunsuz halde gördü. Narin gördüklerini babasına anlatacağını söyleyince amcası tarafından öldürüldü.

Narin; ağabeyi Enes’i ve kuzenlerini ahırda ilişki halinde gördü. Enes, Narin’i susturmak için öldürdü. Annesi Yüksel amca Salim’i aradı. Amca cansız bedeni battaniyeye sarıp yok etmenin yollarını aradı.

Narin; annesi-amcası-yengesinin ilişkisini gördü. Ertesi gün ahırda Narin’in ölümünü planladı.

Narin; ağabeyi Enes ve amcası Salim’in ilişkisini ahırda gördü. Ağabeyi Narin’e tekme attı yere düşen Narin’i amcası boğdu. Ya da amca Salim tekme attı, ağabey Enes boğarak öldürdü.

Narin’in sesini ahırda duyan annesi Yüksel, kızını kurtarmak için oğlunun kolunu ısırdı. Oğlu Enes’in sırtını tırmaladı. Ancak bu sırada Narin’in öldürülmesine engel olamadı.

Narin; Ağabeyi Enes ve kuzeni köpeğe istismarda bulunurken yaşananları gördü. Ağabeyde Narin’i öldürdü.

Narin; ağabeyi Enes ve yengesi Hediye’nin ilişkisini gördü. Enes, Narin’i öldürdü.

Narin’e amca Salim istismar girişiminde bulundu. Narin durumu babası Arif’e anlatacağını söyledi. Salim’de, Narin’i arabasına götürdü ve elleriyle boğdu.

Narin; ağabeyi Enes’i yasaklı madde kullanırken gördü. Kafası maddenin etkisiyle yerinde olmayan Enes kardeşi Narin’i boğmaya kalktı. Anne Yüksel Güran kızını kurtarmak için Enes’in kolunu ısırdı, sırtını tırmaladı.

Narin; amca Salim ve baba Arif Güran arasında 50 milyon TL değerindeki arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Bu anlaşmazlığın sonucunda Salim, Narin’i kurban etti. İntikam Narin üzerinden alındı.

Narin cinayetinde beni en çok rahatsız eden durum annenin tepkisizliğidir. Evladın kaybolacak, evladın öldürülecek anne olarak dağı taşı yarıp indirirsin. Anne Yüksel, doğu kültüründe oldukça yaygın olan erkek çocuğu “kayırma koruma” adına susuyor olabilir mi?

Çünkü bu çağda bile özellikle doğuda şarkta cahiliye çağındaki davranışları görmek mümkündür.

Kaç çocuğun var sorusuna sadece erkek çocuklarının sayısının söylendiği, kız çocuklarının çocuk sayısına etki etmediği bu kültürde annenin erkek evladını korumak için susmuş olması muhtemeldir.

Fakat vicdanlı değildir.

Hakkaniyetli değildir.

Narin soruşturmasında görev alan kolluk kuvvetleri, yargı mensupları, adli tıp çalışanları bir an önce titizlikle millete karşı sorumluluklarının gereğini yapmalı katil ya da katiller gereken cezayı alarak kamu vicdanı rahatlatılmalıdır.

Narin bu hayattan giderken bu toplumun dinamiklerini sarstı.

Az da olsa olan güven duygusu yok olma noktasına geldi.

Narin bu hayattan giderken bizlere kaygı ve huzursuzluğu bıraktı.

Narin o melek haliyle aydınlığa ulaştı, bizlerse karanlıkta kaldık.