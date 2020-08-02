Adalar iskelesine akın! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Bayramın üçüncü gününde Adalar'a gitmek için ailesiyle birlikte Kadıköy’e gelen Ahmet Derin “Bir şey söylemeceğim, sosyal mesafe kuralına kimse uymuyor. Tehlikeli tabii. En az 1,5-2 metre olması gerekiyor. Yoğunluk var “ diye konuştu.