Acun'un kolundaki saatin değeri dudak uçuklattı!
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya doğum günü jesti yapan ve aşk dolu sözlerle sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşan Acun Ilıcalı'nın kolundaki saat, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Geçtiğimiz pazar günü sosyal medya hesabından sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile doğum günü yemeği fotoğrafını paylaşan Acun Ilıcalı, fotoğrafın altına romantik bir doğum günü mesajı yazmıştı. Ancak mesajdan çok Acun Ilıcalı'nın kolundaki saat takipçilerin dikkatini çekmişti.
Saatin fiyatını internetten araştıran kişiler gördüklerine İnanamadı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırdı. Uzun süredir Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sevgilisinin doğum gününü kutladı.
Altunkaya ile baş başa yemek yiyen Acun Ilıcalı, çektirdikleri romantik kareyi, 13,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşarak "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep gülsün.. Nice mutlu yılların olsun" notunu düştü.