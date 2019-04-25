Acun'un dediği çıktı Murat Boz ile Aslı Enver'in düğün tarihi belli oldu

İlişkilerine bir dargın bir barışık devam eden ve son olarak geçtiğimiz yılın Kasım ayında yeniden barışan Murat Boz ve Aslı Enver çifti hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. 4 yıldır birlikte olan ünlü çiftin, Enver’in doğum gününde yani 10 Mayıs’ta nikah masasına oturacağı magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti.