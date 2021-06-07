Acun Ilıcalı'yı sevindirecek haber! Hasan Can Kaya Exxen'de rekor kırdı
EXXEN platformundaki Konuşanlar programıyla dikkat çeken Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü.
Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı, 1 Ocak'ta Exxen isimli dijital platformu kurmuştu. Konuşanlar programıyla Youtube'da kısa sürede büyük başarı sağlayan Hasan Can Kaya'yı Acun Ilıcalı teklifiyle Exxen'e transfer etmişti.
Ilıcalı müjdeli haberi sosyal medya hesabından "Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Exxen'de, hepimize hayırlı olsun" sözleriyle duyurmuştu.
Ücretsiz bir şekilde yayınlanan programın, ücretli dijital platforma taşınması hayranlarından büyük tepki çekmişti.
Youtube kanalından tüm programları kaldıran Hasan Can Kaya'yı, takipçileri sosyal medya hesabından boykot edeceklerini duyurmuştu.