BIST 1.447
DOLAR 8,63
EURO 10,52
ALTIN 524,48

Acun Ilıcalı'yı sevindirecek haber! Hasan Can Kaya Exxen'de rekor kırdı

Acun Ilıcalı'yı sevindirecek haber! Hasan Can Kaya Exxen'de rekor kırdı

EXXEN platformundaki Konuşanlar programıyla dikkat çeken Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü.

Acun Ilıcalı'yı sevindirecek haber! Hasan Can Kaya Exxen'de rekor kırdı

Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı, 1 Ocak'ta Exxen isimli dijital platformu kurmuştu.  Konuşanlar programıyla Youtube'da kısa sürede büyük başarı sağlayan Hasan Can Kaya'yı Acun Ilıcalı teklifiyle Exxen'e transfer etmişti. 

112
Acun Ilıcalı'yı sevindirecek haber! Hasan Can Kaya Exxen'de rekor kırdı

Ilıcalı müjdeli haberi sosyal medya hesabından "Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Exxen'de, hepimize hayırlı olsun" sözleriyle duyurmuştu. 

212
Acun Ilıcalı'yı sevindirecek haber! Hasan Can Kaya Exxen'de rekor kırdı

Ücretsiz bir şekilde yayınlanan programın, ücretli dijital platforma taşınması hayranlarından büyük tepki çekmişti.

312
Acun Ilıcalı'yı sevindirecek haber! Hasan Can Kaya Exxen'de rekor kırdı

Youtube kanalından tüm programları kaldıran Hasan Can Kaya'yı, takipçileri sosyal medya hesabından boykot edeceklerini duyurmuştu. 

412