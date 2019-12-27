Acun Ilıcalı'nın yılbaşı partisine ünlü akını! Hadise leopar desenli elbisesiyle büyüledi
Televizyoncu Acun Ilıcalı çalışanlarına ve iş sanat dünyasındaki dostları için yeni yıl partisi düzenledi. Geceye birçok ünlü akın etti.
2019 yılının bitimine günler kala TV8 ve Acun Medya özel bir yılbaşı partisi düzenledi. DASDAS'ta gerçekleşen partiye, TV8 & Acun Medya çalışanları ve yöneticilerinin yanı sıra birçok ünlü katıldı.
Düzenlenen geceye Aleyna Tilki, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, İbrahim Kutluay, Emre Belözoğlu, Oğulcan Engin, Aslı-Metin Şen, Belçim Bilgin, Burak Kut, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Mert – İdil Fırat, Begüm Kütük Yaşaroğlu, gibi isimler katıldı.
Gecede ünlü şarkıcı Hadise leopar desenli elbisesiyle damga vurdu. Hadise'nin giydiği kıyafetin fiyatı tam 26 bin lira olduğu öğrenildi.
Gecede kadınlar şıklığıyla göz doldurdu. Aleyna Tilki, Demet Özdemir, Belçim Bilgin, Seray Sever ve Ivana Sert mini tercih ederken, pek çok kişi de spor kıyafetlerle davete katıldı.