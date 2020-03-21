Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor ödül oyununda bakın neler oldu
TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları erzak paketi kazanabilmek için zorlu parkurda ter döktü.
Survivor'ın 20 Mart Cuma akşamı ekrana gelen son bölümündeki ödül oyunu nefesleri kesti. Zorlu ada şartlarında haftalardır açlıkla mücadele eden yarışmacılar erzak ödülünü alabilmek için mücadele ettiler.
Survivor 2020'de yeni haftanın erzak oyunu öncesinde avantaj oyunu oynandı. Takım halinde bayrak yarışı şeklinde oynanan oyunu ünlüler takımı kazandı.
Böylece ünlüler takımı yarışmacıları, erzak oyunununda rakibini seçme şansını elde etti. Gönüllüler ise sakatlığı geçmeyen Meryem ve diskalifiye olan İlayda'dan yoksun olarak erzak oyununa çıktılar.
Survivor 23. bölümde ünlüler ile gönüllüler takımları bir haftalık erzak paketi için kıyasıya mücadele etti. Son iki erzak oyununu ünlülerin kazanması gönüllüleri ada yaşamında epey bir zorlamıştı.