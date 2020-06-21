Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya Şeyma Subaşı'ya özendi!
Ünlü televizyoncu ve yapımcı sevgilisi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya, saçlarını örerek, Acun'un eski eşi Şeyma Subaşı'na nispet yapmasıyla gündeme geldi.
TV8 ve Acun Medya sahibi Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden yaşça küçük Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açtılar. Dominik'te ara ara objektiflere beraber takılan Altunkaya, şimdi de Şeyma'ya yaptığı nispetiyle gündeme geldi.
Snobmagazin'de yer alan habere göre, Çağla Altunkaya geçtiğimiz günlerde Levent'te bir kuaförde gitti ve burada ünlü isimlerin özellikle festivallere ve partilere giderken tercih ettiği renkli bir saç örgüsü yaptırdı.
Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni saç stilini görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Altunkaya, saçlarının bir bölümünü mor renge boyadı.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın da saçlarını sık sık ördürdüğü biliniyor. Subaşı, daha önce saçlarını Subaşı, daha önce saçlarını ördürüp sarı ve yeşil renge boyatmıştı.