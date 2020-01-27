Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için ne kadar toplandı rekor bakın kimde

Acun Ilıcalı da Beşiktaşlı futbolcuların duyarlı davranışı üzerine üzerine "Çok teşekkür ediyorum Burak. Bu duyarlılığa sahip olmak çok güzel. Beşiktaş camiasına ne mutlu ki, böyle duyarlı futbolcuları var" ifadelerini kullandı.