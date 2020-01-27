Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için ne kadar toplandı rekor bakın kimde
Acun Ilıcalı, Elazığ depreminde zarar gören vatandaşlar için TV8 ekranlarında yardım kampanyası yaptı. Rekor bağış ise Cemil Kazancı'dan geldi.
Türkiye, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için dün akşam yeniden tek yürek oldu. Medya patronu Acun Ilıcalı, kendi kanalı olan TV8'de Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Birçok ünlü isim, iş insanı ve binlerce vatandaş bu kampanyaya katkıda bulundu.
Acun Ilıcalı'nın başlattığı yardım kampanyasında TV8 reklam gelirlerinin dışında tam 51 milyon TL bağış toplandı. Ilıcalı, reklam gelirleriyle beraber toplam bağışı ise bugün öğle saatinde açıklayacağını duyurdu.
Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, yayına bağlanarak yaptığı açıklamada "Futbolcu kardeşlerimiz olarak biz 300 bin TL yardımda bulunuyoruz" dedi.
Acun Ilıcalı da Beşiktaşlı futbolcuların duyarlı davranışı üzerine üzerine "Çok teşekkür ediyorum Burak. Bu duyarlılığa sahip olmak çok güzel. Beşiktaş camiasına ne mutlu ki, böyle duyarlı futbolcuları var" ifadelerini kullandı.