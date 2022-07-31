Acun Ilıcalı'nın paylaşımına yorum yapan Şeyma Subaşı kafaları karıştırdı
Gerçekleştirdiği yarışma programlarıyla, sunuculuğu ile adından söz ettiren medya patronu olarak anılan Acun Ilıcalı önceki gün en küçük kızı Melisa'nın pozunu sosyal medya hesabından "Cennette bir melek" notuyla paylaştı, eski eşi Şeyma Subaşı'dan yorum gecikmedi....
Medya patronu olarak gösterilen, son olarak yapımcılığını gerçekleştirdiği sevilen yarışma programı Survivor'ın sunuculuğunu da yapan Acun Ilıcalı en küçük kızı Melisa'nın pozunu sosyal medyadan paylaştı "Cennette bir melek" notunu düştü. O paylaşıma Ilıcalı'nın eski eşi olan sevgilisi Meedo ile şimdilerde tatil keyfi yapan Şeyma Subaşı'dan kalp emojili yorum geldi.
Sosyal medya hesabından kızlarıyla sık sık paylaşım yapan ve çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı, en küçük kızı Melisa'yla bir pozunu paylaştı. Ilıcalı'nın "Cennette bir melekle" başlıklı paylaştığı pozuna beğeni yağdı.
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekânda kavga ettikleri söylenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın aralarının açık olduğu iddia edilmişti. Subaşı kızı ve eski eşinin pozuna kayıtsız kalmadı ve paylaşıma kalp emojisiyle yorum yaptı.
Eski aşkı Meedo ile şu sıralar barışıp tatile giden Şeyma Subaşı'nın bu hamlesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı yorumlandı.