Acun Ilıcalı'nın milyon dolarlık yeni oyuncağı ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı
Muhabirlikten gelerek şöhret basamaklarını teker teker tırmanan daha sonrasında yaptığı projelerle adını tüm Türkiye'ye duyuran ve televizyon kanalı sahibi olan Acun Ilıcalı, son olarak İngiliz takımı Hull City'i satın almıştı. Araba ve motora düşkün, futbola olan merakıyla tanınan Ilıcalı'nın yeni oyuncağı yatı ilk kez görüntülendi. Görenler ise kendilerini 'vay anam vay demekten' alamadı. İşte Acun Ilıcalı'ının 20 milyon dolar değerindeki yeni yatı ve özellikleri...
Survivor yarışması için kış boyunca Dominik-İstanbul arası mekik dokuyan TV8’in patronu, son olarak İngiltere’nin Hull City takımını alarak yoğun programına bir de kulüp patronluğu eklemişti.
Muhabir olarak başladığı kariyerini, kanal sahibi ve İngiliz takımı Hull City'nin sahibi olarak ilerleten Acun Ilıcalı, lüks zevkleriyle de gündeme geliyor.
Acun Ilıcalı'nın yeni oynuncağı geçtiğimiz aylarda suya indirilmişti. 8 Haziran’da Tuzla Tersanesi’nde suya indirilen tekne, Mengi Yay’ın ‘Virtus 47 Hull’ serisinden ve tamamen çelik ve alüminyumdan üretilmesiyle dikkat çekmişti.
Mengi Yay Yachts’ın 3 yılda yaptığı 50 metrelik motor yat, Ilıcalı’nın kızlarının baş harfleriyle oluşturulan ‘BALMY’ adını taşıyor.