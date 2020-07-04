Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı doğum yaptı Acun dede oldu

Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturdu. Özel hayatını gizli tutan Banu Ilıcalı annelik heyecanını da basından uzak yaşadı. Bir kız bebek dünyaya getiren Ilıcalı çocuğuna Begüm adını verdi.