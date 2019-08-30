Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de işe mi giriyor? Ahmet Hakan'dan Yetenek Sizsiniz açıklaması
Tv8'de yayınlanan '8'de Bugün' programına Acun Ilıcalı ile birlikte konuk olan Ahmet Hakan, Yetenek Sizsiniz adlı yarışma programına jüri olacağı iddiasına açıklık getirdi.
Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı'nın yazlık evine ziyarete giden Ahmet Hakan, medya patronu ile birlikte Tv8'de yayınlanan programa konuk olmuştu.
Bu programın ardından Ahmet Hakan'ın 'Yetenek Sizsiniz' adlı yarışma programına jüri olacağı magazin sayfalarını süslerken deneyimli gazeteci bugünkü köşe yazısında hakkında çıkan iddialara noktayı koydu.
''Annem yine kaçırmamış magazin programlarını'': Ahmet Hakan şu ifadelerle hakkındaki iddialara yanıt verdi; “Ben hayatımda hiç magazin programı izlemem, hep belgesel izlerim” diyen annem, telefon açıp “Sen Yetenek Sizsiniz’de jüri mi oluyorsun?” diye sordu... Hemen anlamıştım: Annem yine kaçırmamış magazin programlarını!
Nasıl bir araya geldiklerini anlattı: Mesele şu: Ben Kanal D Haber’deyken en cevval muhabirlerimizden biri olan Orkun Ün, TV 8’de “8’de Bugün” diye bir programa başladı... Bana da bir teklifle geldi: “Acun Bey ve sizi bir araya getirmek istiyorum”. Ben kabul ettim, Acun da etmiş... Böylece buluştuk... Orkun sordu, biz de cevap verdik. Orkun, bir ara Acun’a dönüp “Ahmet Hakan’dan jüri üyesi olur mu?” diye sorunca Acun, “Olur... Hem de bayağı iyi olur” diye bir cevap verdi... İşte bu cevaptır magazindeki haberlerin kaynağı...