Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de işe mi giriyor? Ahmet Hakan'dan Yetenek Sizsiniz açıklaması

Nasıl bir araya geldiklerini anlattı: Mesele şu: Ben Kanal D Haber’deyken en cevval muhabirlerimizden biri olan Orkun Ün, TV 8’de “8’de Bugün” diye bir programa başladı... Bana da bir teklifle geldi: “Acun Bey ve sizi bir araya getirmek istiyorum”. Ben kabul ettim, Acun da etmiş... Böylece buluştuk... Orkun sordu, biz de cevap verdik. Orkun, bir ara Acun’a dönüp “Ahmet Hakan’dan jüri üyesi olur mu?” diye sorunca Acun, “Olur... Hem de bayağı iyi olur” diye bir cevap verdi... İşte bu cevaptır magazindeki haberlerin kaynağı...