Acun Ilıcalı'nın Exxen için harcadığı para dudak uçuklattı! Sihirli Annem dizisini yeniden çekiyor

Kızının Sihirli Annem hayranlığından bahseden Ilıcalı "Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim. Sonra hemen yapımcımızı aradım o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" diye bahsetti.



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