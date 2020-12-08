Acun Ilıcalı'nın Exxen için harcadığı para dudak uçuklattı! Sihirli Annem dizisini yeniden çekiyor
Bir YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için yaptığı açıklamalar sosyal medyada olay oldu.
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Şelale Kadak'ın YouTube üzerinden yayınlanan Doğruluk mu Cesaret mi? programına konuk oldu. Kendi kanalının stüdyosunda röportaj veren Ilıcalı, yeni platformu Exxen için çekeceği Sihirli Annem dizisinden bahsetti.
Exxen için çeşitli programlar çekmeye hazırlanan Acun Ilıcalı, dizi olarak da yıllarca adından söz ettiren Sihirli Annem'i çektirmeye başladı.
Programda konuşan Ilıcalı "Yepyeni bir kadroyla dizinin çekimlerinin başladığını söyleyen Ilıcalı, "Melisa ile kahvaltıdaydık baktım Sihirli Annem'i seyrediyor. Sihirli Annem eski ama çok başarılı bir dizi." diye konuştu.
Kızının Sihirli Annem hayranlığından bahseden Ilıcalı "Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim. Sonra hemen yapımcımızı aradım o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" diye bahsetti.
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