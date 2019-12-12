Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz Şeyma Subaşı'na olay gönderme

Son günlerde kendi YouTube kanalından yaptığı açıklamalarla Şeyma Subaşı çok konuşulmuştu. Maddi anlamda darda olduğu için Acun Ilıcalı'nın açtığı kafeyi kapattığını açıklayan Şeyma Subaşı, yaşam tarzından dolayı namaz kılmaya vakti olmadığını söylemişti. Bu açıklamalara Acun Ilıcalı'nın 2003 yılında evlenip 2016 yılında Şeyma Subaşı uğruna terk ettiği eski eşi Zeynep Yılmaz'dan bomba göndermeler geldi.