Acun Ilıcalı'nın düğün kombini değişmedi! Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesi ile çantasının fiyatı şaşkınlık yarattı

Türkiye'ye getirdiği ve sunduğu yarışma programlarıyla izleyicinin gönlünü kazanan medya patronu Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Çeşme'de düzenlenen düğün törenine katıldı. Ilıcalı düğün için vazgeçemediği siyah kombinini tercih ederken, sevgilisi Altunkaya'nın elbisesi ile çantasının fiyatı şaşkınlık yarattı. Düğünde temsili nikah memuru olan Ilıcalı cüppe giyerek nikah kıydı. Ilıcalı espri yaparak konuklara neşeli dakikalar yaşattı. O anlar sosyal medyada olay olurken bazı kullanıcılar "Avukat cüppesi: ben ne alaka" esprisinde bulundular.