Acun Ilıcalı'nın düğün kombini değişmedi! Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesi ile çantasının fiyatı şaşkınlık yarattı
"Var mısın Yok musun", "" O ses Türkiye", "Survivor" yarışma programlarıyla izleyicinin gönlünü kazanan medya patronu Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Çeşme'de düzenlenen Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğün törenine katıldı. Ilıcalı siyah kombininden vazgeçmezken sevgilisi Altunkaya'nın elbisesi ile çantasının fiyatı dudak uçuklattı. Düğünde temsili nikah memuru olan Ilıcalı cüppe giyerek nikah kıydı. Ilıcalı espri yaparak konuklara neşeli anlar yaşattı.
Türkiye'ye getirdiği ve sunduğu yarışma programlarıyla izleyicinin gönlünü kazanan medya patronu Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Çeşme'de düzenlenen düğün törenine katıldı. Ilıcalı düğün için vazgeçemediği siyah kombinini tercih ederken, sevgilisi Altunkaya'nın elbisesi ile çantasının fiyatı şaşkınlık yarattı. Düğünde temsili nikah memuru olan Ilıcalı cüppe giyerek nikah kıydı. Ilıcalı espri yaparak konuklara neşeli dakikalar yaşattı. O anlar sosyal medyada olay olurken bazı kullanıcılar "Avukat cüppesi: ben ne alaka" esprisinde bulundular.
Ilıcalı nikah kıyarken avukat cüppesi giydi.
Çiftin kombinleri dikkat çekti. Çağla Altunkaya mavi bir elbise tercih ederken Acun Ilıcalı yine siyah t-shirt ve kapri pantolon giydi. Ilıcalı'nın hemen hemen her yerde aynı tarzda giyiniyor oluşu, sosyal medyada dikkat çekti.
Düğüne her zamanki gibi siyah t-shirt ve kapri pantolon giyerek katılan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya mavi bir elbise tercih etti. Altunkaya'nın mavi elbisesinin 15 bin 950 TL, çantasının 20 bin 450 TL olduğu öğrenildi.