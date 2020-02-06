Acun Ilıcalı'nın acı günü! Yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Kocaeli'de yaşayan yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti. Ilıcalı, cenazeye katılmazken çelenk gönderdi.
Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ve ailesi acı bir haberle sarsıldı. Ilıcalı'nın Kocaeli'de ikamet eden amcası Gürbüz Ilıcalı'nın eşi Olcay Ilıcalı 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ilıcalı, 2 Şubat Pazar günü zatürre hastalığından hastaneye kaldırılmıştı.
Olcay Ilıcalı, Kocaeli Huzurevi Derneği Başkanlığı görevini yürütüyordu. 3 çocuk annesi olan Ilıcalı'nın cenaze namazı İzmit Fevziye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Acun Ilıcalı ise cenaze namazına katılamazken çelenk gönderdi. Helallik alınmasının ardından Olcay Ilıcalı'nın cenazesi, Körfez Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Acun Ilıcalı Kimdir?
29 Mayıs 1969 tarihinde Erzurum'un Aziziye ilçesinden olan bir ailenin oğlu olarak Edirne'de doğmuştur. Annesinin adı İlknur ve annesi kooperatifler il müdürüydü. Babasının adı Ergün ve babası müteahhitti.