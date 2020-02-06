Acun Ilıcalı'nın acı günü! Yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti!

Acun Ilıcalı Kimdir?

29 Mayıs 1969 tarihinde Erzurum'un Aziziye ilçesinden olan bir ailenin oğlu olarak Edirne'de doğmuştur. Annesinin adı İlknur ve annesi kooperatifler il müdürüydü. Babasının adı Ergün ve babası müteahhitti.