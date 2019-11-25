Acun Ilıcalı'dan Var Mısın Yok Musun itirafı: Tarihteki en korkutucu andı

"Televizyon tarihimdeki en korkutucu andı" diyen medya patronu yaşadıklarını şöyle anlattı:

- "Bundan yıllar önceydi. Televizyon tarihimdeki en korkutucu andı. 'Var Mısın Yok Musun'da; Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Hekim isimli bir yarışmacı vardı."