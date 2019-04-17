Acun Ilıcalı'dan Survivor hakkında bomba itiraf! İki ünlü isim Dominik'te
Survivor'ın önceki akşam yayınlanan 49. bölümünün ardından Survivor Ekstra'ya konuk olan Acun Ilıcalı, birleşme partisine katılacak isimleri açıklarken, bomba itiraflarda da bulundu.
Sahibi olduğu Tv8 kanalında sunuculuğunu eski Survivor yarışmacıları Semih Öztürk ve Nagihan Karadere'nin üstlendiği Survivor Ekstra'ya katılan Acun Ilıcalı, yarışmaya dair çok özel bilgiler verdi. Birleşme partisi öncesi son ada konseyinde elenen ismin belli olduğu yarışma hakkında konuşan Ilıcalı, partiye hangi ünlü isimlerin katılacağını açıkladı.
Acun Ilıcalı ilk olarak, sosyal medyadan Fenerbahçe taraftarının sorduğu soru üzerine heyecanlandıran bir açıklama yaparak, "Şu an Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istemiyorum, konsept farklı ama yakında bir bombamız var." dedi. Yarışma hakkında da konuşan Ilıcalı, izleyicilere birleşme partisindeki sürprizi açıkladı.
Seda Sayan ve Murat Boz'un şu anda Dominik'te olduğunu söyleyen Ilıcalı, 'Birleşme partisinde klasikleşen şarkı yarışmamız olacak. Seda Sayan ve Murat Boz jüri olacak. Yunanistan'da bir jürimiz olacak' dedi.
Öte yandan Survivor'da bundan sonra da sürprizlerin olacağını söyleyen Ilıcalı, "Survivor'da bu sene Yunan kızları ve Türk erkeklerinin sezonu oluyor. Seyretmesi çok zevkli bir hale geldi. Bir iki hafta sonra daha da zevkli bir hale gelecek. Kemik kadro kalacak.