Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı kitap çıkardı!

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medyadan kitap çıkaracağını ve bu yüzden çok heyecanlı olduğunu duyurmuştu. Şeyma Subaşı, "Kitabın adının Şeyma olacağını tahmin etmek çok da zor değil. Kitabımız geliyor. Ne kadar kaldı. Tam bir buçuk ayımız. Çok az kaldı ve çok heyecanlıyız." demişti.