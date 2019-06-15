Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı kitap çıkardı!
Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ''Sadece Şeyma'' adlı bir kitap çıkardı.
Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medyadan kitap çıkaracağını ve bu yüzden çok heyecanlı olduğunu duyurmuştu. Şeyma Subaşı, "Kitabın adının Şeyma olacağını tahmin etmek çok da zor değil. Kitabımız geliyor. Ne kadar kaldı. Tam bir buçuk ayımız. Çok az kaldı ve çok heyecanlıyız." demişti.
Subaşı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kitabının ise internet üzerinden satışı başladı. Subaşı kitabının ismini ''Sadece Şeyma'' koydu. İnternet üzerinde satışa başlanan kitapla ilgili kısa bir tanıtım metni yayınlandı.
Yayınlanan metin şöyle:
“Hatırladığım ilk anı neydi?
Annemle babamın bana sıkıca sarıldığı aklıma geliyor.
Hepimizin güldüğünü hatırlıyorum sonra. Ve anneannemin masallarını.
İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum, sonrası fırtına... hepinizin bildiği gibi... ve şimdi yine pembe bulutlar... hepimizin yaşadığı gibi...