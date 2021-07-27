Acun Ilıcalı'dan Leyla ile Mecnun'dan sonra Exxen'de Behzat Ç bombası!
Acun Ilıcalı'nın yeni yayın platformu Exxen'de Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç. için de harekete geçtiği iddiası medya kulislerini hareketlendirdi. Yayınlandığı döneme damga vuran Behzat Ç. sevenleri bu haberle ayağa kalktı.
Leyla ile Mecnun dizisini bünyesinde katan Acun Ilıcalı’nın kanalı Exxen’den dev bir transfer iddiası daha geldi. Ekranların en çok izlenen polisiye dizilerinden biri olan Behzat Ç. için yeni bir adım atıldığı ortaya çıktı.
Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu’nun oynadığı ve bir zamanların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Behzat Ç.’nin yeni uyarlaması ile yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.
Uzun süren bir sessizliğin ardından Star TV’de yayınlanan Kağıt Ev dizisiyle yeniden hayranlarının karşısına çıkan Beşikçioğlu’nun buluşması oldukça kısa sürmüştü.
Hikayenin bir uyarlama olması ancak senaryonun zayıf kalması sonrasında final yapan Kağıt Ev dizisi Beşikçioğlu hayranlarını oldukça üzmüştü.