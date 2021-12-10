Acun Ilıcalı'dan İngiliz takımı Hull City'yi almasına ramak kala ilk transferi Bursaspor'dan
Futbol takımı almaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın İngiliz ekibi Hull City’i ile görüşmeleri sürerken, ilk transferini Bursaspor’dan yapmaya hazırlandığı magazin kulislerine düştü. Ilıcalı, Bursaspor’un genç yıldızı Emirhan Aydoğan için masaya oturmaya hazırlanıyor.
Acun Ilıcalı, kısa süre içinde satın alacağı Hull City’nin ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Ilıcalı, Bursaspor’un genç yıldızı Emirhan Aydoğan için yeşil-beyazlılarla masaya oturmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın Bursaspor yönetimiyle Emirhan’ın transferi için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak.
Bursa TV’nin haberine göre; Ilıcalı’nın Emirhan Aydoğan’ın yanı sıra başka Türk futbolcuları da Hull City’nin kadrosuna katmak için transfer listesine aldığı iddia edildi.
Emirhan Aydoğan kimdir?
24 yaşındaki Emirhan, Bursaspor altyapısından yetişti.
Önceki yıllarda tecrübe kazanması için Bandırmaspor, Yeşil Bursa ve İnegölspor takımlarına kiralanan orta saha oyuncusu 2019 yılından beri aralıksız olarak Bursaspor’un A takımında forma giyiyor.