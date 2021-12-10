Acun Ilıcalı'dan İngiliz takımı Hull City'yi almasına ramak kala ilk transferi Bursaspor'dan

Acun Ilıcalı, kısa süre içinde satın alacağı Hull City’nin ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Ilıcalı, Bursaspor’un genç yıldızı Emirhan Aydoğan için yeşil-beyazlılarla masaya oturmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın Bursaspor yönetimiyle Emirhan’ın transferi için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak.



