Acun Ilıcalı'dan bomba anlaşma! Ünlü markanın reklam yüzü oluyor

"Oppo ile anlaşmaya vardı": Son dönemlerde adından çokça söz ettiren telefon markası Oppo'nun eski reklam yüzü ünlü şarkıcı Sıla idi. Şimdi ise gelen iddialara göre, Oppo'nun reklam yüzü olması için Acun Ilıcalı'ya teklif götürdüğü söyleniyor.