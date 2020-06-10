Acun Ilıcalı'dan bomba anlaşma! Ünlü markanın reklam yüzü oluyor
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bir firmayla reklam için anlaşmaya vardığı iddia edildi. Ilıcalı'nın telefon markasının yeni yüzü olacağı konuşuluyor.
TV8'in sahibi, televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, bugün flaş bir haberle magazin kamuoyunda gündeme geldi. Ilıcalı'nın Survivor'ın ana sponsoru olan telefon markası Oppo'nun reklam yüzücü olacağı iddiası bomba gibi düştü.
"Bebek'te sevgilisi ile yakalanmışlardı": Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Çağla Altunkaya ile Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı, Bebek'te sevgilisi ile beraber görüntülendi. Altunkaya, basın muhabirlerini görür görmez oradan uzaklaşmıştı.
"Oppo ile anlaşmaya vardı": Son dönemlerde adından çokça söz ettiren telefon markası Oppo'nun eski reklam yüzü ünlü şarkıcı Sıla idi. Şimdi ise gelen iddialara göre, Oppo'nun reklam yüzü olması için Acun Ilıcalı'ya teklif götürdüğü söyleniyor.
Acun Ilıcalı Kimdir?
29 Mayıs 1969 tarihinde Erzurum'un Aziziye ilçesinden olan bir ailenin oğlu olarak Edirne'de doğmuştur. Annesinin adı İlknur ve annesi kooperatifler il müdürüydü. Babasının adı Ergün ve babası müteahhitti. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır.