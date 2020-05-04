Acun Ilıcalı'dan Aycan'a şifreli mesaj Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu!
3 Mayıs Pazar günü ekranlara gelen Survivor 2020'de ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında, kaybeden takım eleme adayını belirlemek için bir strateji uyguladı.
TV8'de dün akşam yayımlanan Survivor'ın 65. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununda ünlüler ile gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Oyunu kaybeden takım ise ada konseyinde çok ilginç bir stratejiye imza attılar.
"Dokunulmazlığı gönüllüler kazandı": Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında, eleme potasına giren isim Berkan oldu. Pazar akşamı ekrana gelen bölümde ise bu kez gönüllüler ikinci dokunulmazlık oyunundan galip ayrıldı.
"Ünlüler takımı stratejik hamle yaptı": Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Fakat konsey öncesinde aralarında bir karar alan ünlüler takımı stratejik bir hamle yaptı.
"İkinci eleme adayı Mert oldu": Geçtiğimiz haftalarda SMS oylamalarında ilk sıralarda yer alan Mert Öcal, takım arkadaşlarından kendisini aday yazmalarını istedi. Böylece Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı, ünlüler takımından Mert oldu.