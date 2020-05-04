Acun Ilıcalı'dan Aycan'a şifreli mesaj Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu!

TV8'de dün akşam yayımlanan Survivor'ın 65. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununda ünlüler ile gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Oyunu kaybeden takım ise ada konseyinde çok ilginç bir stratejiye imza attılar.