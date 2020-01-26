Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! TV8 canlı yayında yardım kampanyası
Dün gece Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası TV8'in sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından beklenen açıklamayı yaptı.
Türkiye dün gece Elazığ'dan gelen acı haberle sarsıldı. Birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem için tüm ülke tek yürek oldu. Sosyal medyadan başlatılan yardım kampanyalarının ardı arkası kesilmezken, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya da deprem için bağış çağrısı yapılmıştı. Acun Ilıcalı beklenen açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor.
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Depremin yaralarını sarmak için ülkecek maddi ve manevi her türlü yardıma koşanların başında Acun Ilıcalı da geliyor.
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Ünlü isim sahibi olduğu TV8 kanalında canlı yayında yardım kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı. İşte Acun Ilıcalı'nın Twitter'dan yaptığı o açıklama:
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