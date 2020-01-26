Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! TV8 canlı yayında yardım kampanyası

Türkiye dün gece Elazığ'dan gelen acı haberle sarsıldı. Birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem için tüm ülke tek yürek oldu. Sosyal medyadan başlatılan yardım kampanyalarının ardı arkası kesilmezken, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya da deprem için bağış çağrısı yapılmıştı. Acun Ilıcalı beklenen açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.