Acun Ilıcalı Tolga Çevik'i övmelere doyamadı yeni Exxen bombasını söyledi
Acun Ilıcalı, telefonla bağlandığı bir televizyon programında Exxen'in yeni bombasını patlattı. Tolga Çevik'e methiyeler düzdü.
Acun Ilıcalı, 1 Ocak itibariyle yeni projesi Exxen'i hayata geçirdi. Yeni dizi film izleme platformu Exxen'i açmadan önce ise ünlü isimleri bünyesine kattı. Tolga Çevik'in uzun süre televizyon ekranlarında sunduğu Tolgshow da bunlardan biri oldu.
Haber Global ekranlarından yayınlanan, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programı, bu hafta oyuncu ve komedyen Tolga Çevik ile yönetmen Fırat Parlak'ı konuk etti. Programa, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da kısa bir süre telefonla bağlanarak katıldı.
Tolgshow programı ile Exxen'den izleyici karşısına çıkan Tolga Çevik'in hayallerine ortak olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, şunları söyledi:
"Bir hayalle yola çıktık. Şimdiye kadar ki bütün işlerimizde aynı şeyi yaptık. Hayal kurduk, peşinden gittik. Bu sefer ki hayalimizde çok iyi gidiyor. Ve bizi çok mutlu ediyor.''
''Allah izin verirse, 1 ay içinde 1 milyon üye sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Bunda Tolga kardeşimin çok büyük emeği var. Güzel kalbiyle bize inandı. Hayalimize ortak oldu."