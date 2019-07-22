Acun Ilıcalı teknesinde ünlüleri ağırladı! Bir detay kimsenin gözünden kaçmadı!

Şeyma Subaşı ile sürpriz bir şekilde boşanan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, bir süredir tatil için Çeşme açıklarında sürat teknesiyle yazın tadını çıkarıyor. Subaşı ile evliliğini sonlandırdıktan sonra adı sıklıkla aşk dedikodularına karışan Ilıcalı, 20 yaşındaki Çağla Ayça Altunkaya ile de teknesinde görüntülenmişti.