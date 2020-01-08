Acun Ilıcalı Survivor'ın ne zaman başlayacağını açıkladı bakın bu sene kimler var

Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor yarışması için flaş açıklamalarda bulundu. Survivor 2020 için 'Gel Konuşalım' programında konuşan Acun Ilıcalı, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığı duyuruldu.