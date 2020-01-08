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Acun Ilıcalı Survivor'ın ne zaman başlayacağını açıkladı bakın bu sene kimler var

Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın ne zaman başlayacağını açıkladı, Uğur Pektaş için ise bakın neler söyledi.

Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor yarışması için flaş açıklamalarda bulundu. Survivor 2020 için 'Gel Konuşalım' programında konuşan Acun Ilıcalı, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığı duyuruldu.

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Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağını dile getiren Ilıcalı, heyecanla beklenen yarışmanın şubat ayında ekranlarda olacağını duyurdu.

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Şubat 2020'de başlayacak 'Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu.

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Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle 2020 kadrosunda yer alacağını söyledi.

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