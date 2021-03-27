Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisine çağırmadığı Nisa ve Barış'ı sildi
Acun Ilıcalı, Survivor 2020 yarışmacıları Nisa Bölükbaşı'nı ve Barış Murat Yağcı ile ipleri kopardı.
TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında birleşme partisi hazılıkları var. Acun Ilıcalı, Survivor adasındaki birleşme partisi için birçok isimle konuştu. TV100'deki habere göre, Survivor Ekstra, Survivor Panorama ve eski Survivor yarışmacılarını partiye çağırdı.
Fakat Acun Ilıcalı, geçtiğimiz senenin Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı Survivor'daki birleşme partisine çağırmadı.
Acun Ilıcalı'nın tek hamlesi bu da değildi. Ünlü televizyoncu, Survivor yarışmasından sonra aşk yaşamaya başlayan Nisa ve Barış'ı sosyal medya hesaplarından da sildi.
Acun Ilıcalı'nın eski yarışmacılarla arasında ne yaşandığı ise henüz bilinmiyor. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ise Acun Ilıcalı'yı takip etmeye devam ediyor.