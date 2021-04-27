Acun Ilıcalı Survivor All Star yarışmacılarının isimlerini açıkladı bakın kimler var
Survivor All Star 2022 için bomba açıklamayı Acun Ilıcalı yaptı. Survivor All Star'da yer alacak oyuncuları açıkladı.
Survivor 2021 tüm hızıyla devam ederken Survivor All Star 2022 için de Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı, All Star kadrosunda olmasını istediği ve teklif götürdükleri isimleri açıkladı.
Survivor Panorama programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da olması muhtemel isimleri açıkladı. Ilıcalı, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
''Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelenler:
Anıl Berk