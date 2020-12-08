Acun Ilıcalı Survivor 2021 için Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a teklif götürdü!
Acun Ilıcalı, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a Survivor 2021'in kadrosuna katılması için teklifte bulundu.
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 kadrosunu şekillendirmeye başladı. Şimdilerde TV8 ekranlarında yer alan MasterChef Türkiye yarışması finale doğru hız kazanırken Survivor 2021 hazırlıkları da son gaz devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Survivor 2021 yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı oyuncu Cemal Hünal olarak açıkladı.
Survivor 2021 yarışmacılarından birinin ise Öykü Çelik olduğu iddia edildi. Fakat Acun Ilıcalı, henüz bir resmi açıklama yapmadı.
Son olarak ise Acun Ilıcalı'nın Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a teklif götürdüğü iddia edildi.