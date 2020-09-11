Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın oturduğu villayı dudak uçuklatan fiyata sattı!
Yaklaşık iki yıl önce Şeyma Subaşı'dan ayrılan Acun Ilıcalı, Subaşı'dan boşandıktan sonra eski eşinin oturduğu villayı dudak uçuklatan bir fiyata sattı.
Acun Ilıcalı, 1.5 yıl önce eski eşi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'nın Kuruçeşme'de oturduğu villayı satma kararı almıştı. Ilıcalı'nın bu kararının ardından konuşan Şeyma Subaşı, kararını onayladığını ve haberi olduğunu şu sözlerle dile getirmişti:
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"Acun evi bana hediye olarak almamıştı. Beraber oturacaktık ki öyle de oldu zaten. Boşanma işlemi gerçekleşince de Acun kendi iradesiyle evi satılığa çıkarmayı uygun buldu."
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Aradan 1.5 yıl geçtikten sonra Ilıcalı'nın satışa çıkardığı villanın 16.8 milyon dolara (125 trilyon) satıldığı öğrenildi.
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Ilıcalı'nın villasını Türkiye'de yaşayan ve ismini sır gibi saklayan Türk bir iş insanı satın aldı. Ilıcalı'nın bu villadan elde ettiği kazancı nasıl değerlendireceği merak konusu oldu.
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