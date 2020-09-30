Acun Ilıcalı Şehrazat'ın 'telifleri ödemedi' iddiasına ateş püskürdü mahkemeye verdi
Söz yazarı Şehrazat'ın Acun Ilıcalı'nın telif parasını ödemediği iddiasına Ilıcalı, isyan etti. Olayı mahkemeye taşıyacağını duyurdu.
Evini ve jetini satan Acun Ilıcalı, Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'ne aktarmasız gitmek için özel jetini satıp 99.5 milyon TL'ye uçak aldı.
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Besteci ve söz yazarı Şehrazat ise Acun Ilıcalı'nın telif haklarını ödemediğini iddia etti. Ilıcalı'ya bu haber üzerinden zehir zemberek sözler söyledi.
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Şehrazat, Acun Ilıcalı'yı 'emek hırsızlığı' ile suçlarken, "Önce telif ücretlerini öde" ifadelerini kullandı. Şehrazat kişisel Twitter hesabından "Haram zıkkım olsun" diye yazdı.
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Acun Ilıcalı da Twitter hesabından Şehrazat'a sert çıktı:
"Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız."
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