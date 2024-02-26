Acun Ilıcalı Ronaldinho için kesenin ağzını açmış! Ödediği paraya bakın
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Acun Ilıcalı'nın, ünlü futbolcu Ronaldinho'yu Survivor'a getirmek için 150 bin dolar ödediği iddia edildi.
Survivor All Star, gerek yarışmacıların gerilim dolu tartışmaları gerekse oyunlardaki heyecanla haftalardır gündem olmaya devam ediyor.
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Acun Ilıcalı son olarak futbol efsanesi Ronaldinho'yu Survivor'a getirdi. Ilıcalı, Sercan Yıldırım ve Yasin'le ayak voleybolu oynayan Ronaldinho ortalığı adeta ayağa kaldırdı.
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Ünlü futbolcunun programa konuk olmak için aldığı ücretle ilgili iddialar ortaya atıldı. Acun Ilıcalı'nın Brezilyalı yıldızı programa getirmek için 150 bin dolar para ödediği öne sürüldü.
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