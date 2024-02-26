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Acun Ilıcalı Ronaldinho için kesenin ağzını açmış! Ödediği paraya bakın

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Acun Ilıcalı Ronaldinho için kesenin ağzını açmış! Ödediği paraya bakın

Acun Ilıcalı'nın, ünlü futbolcu Ronaldinho'yu Survivor'a getirmek için 150 bin dolar ödediği iddia edildi.

Acun Ilıcalı Ronaldinho için kesenin ağzını açmış! Ödediği paraya bakın

Survivor All Star, gerek yarışmacıların gerilim dolu tartışmaları gerekse oyunlardaki heyecanla haftalardır gündem olmaya devam ediyor.

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Acun Ilıcalı Ronaldinho için kesenin ağzını açmış! Ödediği paraya bakın

Acun Ilıcalı son olarak futbol efsanesi Ronaldinho'yu Survivor'a getirdi. Ilıcalı, Sercan Yıldırım ve Yasin'le ayak voleybolu oynayan Ronaldinho ortalığı adeta ayağa kaldırdı.

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Acun Ilıcalı Ronaldinho için kesenin ağzını açmış! Ödediği paraya bakın

Ünlü futbolcunun programa konuk olmak için aldığı ücretle ilgili iddialar ortaya atıldı. Acun Ilıcalı'nın Brezilyalı yıldızı programa getirmek için 150 bin dolar para ödediği öne sürüldü.

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Acun Ilıcalı Ronaldinho için kesenin ağzını açmış! Ödediği paraya bakın
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