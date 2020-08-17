Acun Ilıcalı paylaştı Demet Akbağ yorumladı Barış Murat Yağcı ve Nisa güldürdü
Acun Ilıcalı, dün akşam İbrahim Büyükak, Mustafa Aksakallı, Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çika gibi isimlerle ayak tenisi oynadı izleyenler arasında Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı da vardı.
Spora olan merakı ve futbol sevgisiyle bilinen medya patronu Acun Ilıcalı, dün akşam son zamanlarda merak saldığı ayak tenisi maçı düzenledi. Maça Ezgi Mola'nın işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı, İbrahim Büyükak, Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çika katıldı.
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Demet Akbağ, oğlunu Acun Ilıcalı'nın takımına karşı vereceği mücadelede yalnız bırakmadı ve maç öncesi oğluna başarılar diledi.
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Kalabalık bir grup karşısında İbrahim Büyükak, Ali Çıka ve Mustafa Aksakallı’dan oluşan takıma karşı mücadele sergileyen Acun Ilıcalı ve takımı geceden galip ayrıldı.
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Karşı takımda oynayan Ali Çıka’nın annesi oyuncu Demet Akbağ’ın da izlediği maç sonrasında galibiyetini kutlayan Acun, ünlü oyuncunun maça dair yorumunu almayı da ihmal etmedi.
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