Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'de Ebru Gündeş'in olduğunu açıkladı Murat Boz ise...
TV8'deki O Ses Türkiye yarışmasından Seda Sayan ayrıldı Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in geldiğini doğruladı. Ilıcalı, Murat Boz ile ilgili de açıklama yaptı.
O Ses Türkiye'de yeni sezon jüri koltuğunda Seda Sayan'ın ayrılmasıyla kimin yeni jüri olacağı belli olmaya başladı. İddiaları Acun Ilıcalı açıkladı. O Ses Türkiye'ye Ebru Gündeş'in yeniden geri döneceği iddiası ise sevenlerini mutlu etti.
Ebru Gündeş'in jüriliğe dönmesi hakkında Acun Ilıcalı ilk kez konuştu ve bu iddiaları da doğruladı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Bebek Oteli çıkışı UçanKuş TV kameraları tarafından görüntülendi.
Yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Ilıcalı, O Ses Türkiye’de Seda Sayan’ın koltuğuna yeniden Ebru Gündeş’in gelmesini değerlendirdi.
"Ebru ile biz hiç ayrılmadık benim için ayrı bir yeri vardır" diyen Ilıcalı, sık sık ünlü şarkıcı ile dertleştiğini de açıkladı. Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'den haftalık 180 bin TL alacağı da iddia edilmişti.