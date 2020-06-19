Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'de Ebru Gündeş'in olduğunu açıkladı Murat Boz ise...

"Ebru ile biz hiç ayrılmadık benim için ayrı bir yeri vardır" diyen Ilıcalı, sık sık ünlü şarkıcı ile dertleştiğini de açıkladı. Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'den haftalık 180 bin TL alacağı da iddia edilmişti.