Acun Ilıcalı O Ses Türkiye jürisini şoke eden değişikliği açıkladı

Yaşanan değişikliği açıklayan Acun Ilıcalı "Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz" diyerek açıkladı.

İşte O Ses Türkiye yeni sezon fragmanı