Acun Ilıcalı neden Türk futbol takımı yerine Hull City'yi aldı? 'İngiliz vatandaşı olmak istiyor' iddiası
İNGİLTERE 2. Lig takımı Hull City'yi yüksek ücretle satın alan Acun Ilıcalı'nın neden Türkiye'deki futbol kulüplerini tercih etmediği sosyal medyada merak konusu oldu.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 6 aydır almak için girişimlere bulunduğu İngiltere Championship 2. Lig takımı Hull City'yi Hull City'i, takımın sahibi Allam ailesiyle 24 milyon euro (Yaklaşık 366 milyon lira) karşılığında anlaşarak resmi olarak satın aldı. Acun Ilıcalı, rekor ücretle satın aldığı Hull City taraftarının kendisini karşıladığı ve ismiyle tezahürat yaptıkları anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Öte yandan sosyal medyada bir diğer gündem olan konu ise Acun Ilıcalı'nın astronomik bir rakam ödeyerek aldığı Hull City'ye neden bu yatırımı yaptığı konusu... Acun Ilıcalı'nın bir Türk takımı yerine İngiltere 2. lig takımını tercih etmesiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin resmen yeni sahibi oldu. Geçtiğimiz gün yapılan toplantının ardından atılan imzalarla birlikte satın alma işlemi resmiyete döküldü. Açıklama Hull City'nin sosyal medya hesaplarından yapıldı.
6 aydır Hull City'i satın almak için girişimlerde bulanan Acun Ilıcalı'nın, kulübün sahibi Mısırlı Allam ailesiyle yaklaşık olarak 24 milyon Euro (363 milyon 837 bin TL) karşılığında anlaşmaya vardığı açıklandı.
Survivor adasının bulunduğu Dominik’ten İngiltere’ye uçan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gece kulübün patronu olarak izlediği ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı. sonra kazanmış oldu.