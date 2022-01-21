Acun Ilıcalı neden Türk futbol takımı yerine Hull City'yi aldı? 'İngiliz vatandaşı olmak istiyor' iddiası

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 6 aydır almak için girişimlere bulunduğu İngiltere Championship 2. Lig takımı Hull City'yi Hull City'i, takımın sahibi Allam ailesiyle 24 milyon euro (Yaklaşık 366 milyon lira) karşılığında anlaşarak resmi olarak satın aldı. Acun Ilıcalı, rekor ücretle satın aldığı Hull City taraftarının kendisini karşıladığı ve ismiyle tezahürat yaptıkları anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Öte yandan sosyal medyada bir diğer gündem olan konu ise Acun Ilıcalı'nın astronomik bir rakam ödeyerek aldığı Hull City'ye neden bu yatırımı yaptığı konusu... Acun Ilıcalı'nın bir Türk takımı yerine İngiltere 2. lig takımını tercih etmesiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.