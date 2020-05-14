Acun Ilıcalı müjdeledi İngilizler Mesut Özil bombasını patlattı
Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi için elinden geleni yapacağını açıklamasının ardından İngiliz medyası bomba bir habere imza attı.
Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yakında güzel şeyler olacağını hissettiğini söyledi ve kontratı bittiğinde elinden geleni yapacağını açıklamıştı.
Daha önce de '3 saat Mesut Özil ile beraberdim. Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. Ama dün akşamki geçirdiğim 3 saatin sonunda anladığım tek bir şey var; eğer bu işten biraz anlıyorsam, Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek.' şeklinde bir açıklaması olan Ilıcalı'nın sözleri sonrası Mesut Özil'in durumu İngiliz medyasında da gündem oldu.
Sözleşmesini Arsenal'de tamamlayacak: Daily Mail, 31 yaşındaki yıldız futbolcu Mesut Özil’i manşetine taşıyarak, ünlü futbolcunun Mesut’un haftalık 350 bin pound kazandığını ve 2021’de bitecek olan sözleşmesini Premier Lig ekibi Arsenal’de tamamlayacağını yazdı.
Fenerbahçe'ye transfer olacak: Haberde Mesut Özil'in 2021 sonrası Fenerbahçe'ye transfer olabileceği yazılırken, oyuncunun menajerinin yayıncı kuruluşa verdiği röportajda cümleler de paylaşıldı.