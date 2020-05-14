Acun Ilıcalı müjdeledi İngilizler Mesut Özil bombasını patlattı

Daha önce de '3 saat Mesut Özil ile beraberdim. Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. Ama dün akşamki geçirdiğim 3 saatin sonunda anladığım tek bir şey var; eğer bu işten biraz anlıyorsam, Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek.' şeklinde bir açıklaması olan Ilıcalı'nın sözleri sonrası Mesut Özil'in durumu İngiliz medyasında da gündem oldu.