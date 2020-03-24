Acun Ilıcalı Koronavirüs olan Fatih Terim için paylaştı Cem Davran ateş püskürdü
Twitter hesabından Koronavirüs olduğunu söyeleyen Fatih Terim için Acun Ilıcalı, geçmiş olsun dileklerini iletirken Cem Davran, liglerin ertelenmemesine isyan etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam herkesi üzen haberi verdi. Terim, Twitter hesabından yakalandığını paylaştı. Galatasaray Kulüp Doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok. Çok ciddi bir klinik durumu yok" dedi.
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Herkesi yasa boğan haberin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından Terim'in fotoğrafını paylaşarak destek mesajları attı.
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Cem Davran
"Söyledi, iptal edin dedi ya! Hocam geçmiş olsun, kalbimiz seninle, sizinle."
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Acun Ilıcalı
"Üstesinden geleceğinden hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun hocam."
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