Acun Ilıcalı Koronavirüs olan Fatih Terim için paylaştı Cem Davran ateş püskürdü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam herkesi üzen haberi verdi. Terim, Twitter hesabından yakalandığını paylaştı. Galatasaray Kulüp Doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok. Çok ciddi bir klinik durumu yok" dedi.