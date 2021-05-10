Acun Ilıcalı iş vermiyor deyip intihar eden Ciciş Ceyda Ersoy'dan ilk açıklama

"Ceyda'm benim 'Acun bana iş vermiyor' diye intihar edilir mi? Kariyer yapamıyorum diye evdeki tüm ilaçları içmiş, komalık oldu. Bilinci gitmiş canım kardeşimin evdeki tüm ilaçları içmiş. Bu arada Hasan Şeker'in yeğenleriyiz biz tüm Çukurova tanır ailemizi ileri geri konuşanlar bir kendine gelsin."